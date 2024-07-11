رئيس "سدايا": سدايا أول جهة عالميًا تنال اعتماد الآيزو "ISO 42001"

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أحمد جودة - القاهرة -

حصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على اعتماد منظمة الآيزو العالمية "ISO 42001:2023" لعام 2024م المعنية بأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي بصفتها أول جهة عالميًا تحصل على هذا الاعتماد نظير تطبيقها مجموعة من المعايير والممارسات المتعلقة بإدارة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد تميز المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وريادتها عالميًا.

وأوضح معالي رئيس سدايا الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في تصريح له بهذه المناسبة أن التميز الذي حققته سدايا وتسعى إليه دائمًا ما كان ليتحقق لولا الدعم المتواصل والمستمر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتضطلع سدايا بدورها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة وبما يضمن حوكمة الذكاء الاصطناعي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بالحصول على هذا الاعتماد العالمي، مبينًا أن ذلك يؤكد نجاح المساعي الحثيثة التي بذلتها سدايا في جوانب عدة تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها: التخطيط وإدارة الموارد، وحوكمة العمليات، وإدارة المخاطر والفرص، وتحليل التأثيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة والتكامل مع التشريعات المتعلقة بإدارة البيانات وتقنية المعلومات والتقييم والتحسين المستمر لأنظمتها.

وقال: إن سدايا طبقت معايير عدة استحقت من خلالها هذا الاعتماد العالمي، ومنها تطبيق السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتنظيم الداخلي المتمثل في تنفيذ وتشغيل وتنظيم أنظمة الذكاءالاصطناعي، وموارد أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقييم تأثير هذه الأنظمة، وحوكمة دورة حياة الأنظمة، والإرشادات الإدارية لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي واستخدام أنظمته، وإدارة العلاقات مع الأطراف ذات المصلحة والعملاء.

وأضاف معاليه أن مواصفة منظمة الآيزو "ISO 42001" تعد أول مواصفة في العالم لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وحصول سدايا عليها يأتي مُكمّلًا لمسيرة الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها في عدد من المجالات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التزام سدايا بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في مختلف جوانب عملها، المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تعزيزًا للثقة والاعتراف بسدايا شريكًا موثوقًا ومهنيًّا ملتزمًا بأعلى معايير الجودة في كفاءة العمليات التي تديرها عبر منتجاتها الرقمية المتنوعة.

كما أكد حرص سدايا على التميز في أدائها العلمي والمهني وتطبيق أفضل الممارسات في استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل اللحاق بركب ثورة الذكاء الاصطناعي التي تسير تقنياته في تطور متسارع، وأصبحت جزءًا متأصلًا في كل نواحي الحياة، ومؤثرًا في حراك الدول وتنميتها ونماء المجتمعات البشرية.

ونوه في ذلك الصدد باهتمام سدايا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى التحول الرقمي وصناعة مجتمع المعرفة من خلال بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمساهمة في دعم الجهات الحكومية والخاصة بالبنى الرقمية المتقدمة، والعمل على تحويل الأفكار الإبداعية في الذكاء الاصطناعي إلى حلول متطورة تصنع فارقًا إيجابيًا في حياة المجتمع من أجل جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مواصفة منظمة الآيزو "ISO 42001" توفر إرشادات قيمة لهذا المجال التقني سريع التغير، وتتناول التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحاضر، مثل: القيم الأخلاقية، والشفافية، والتعلم المستمر، إلى جانب تحديد طريقة منظمة لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة في الجهات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهام عملها