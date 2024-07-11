نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية ينظمان ورشة عمل بعنوان "تعليم القيم الأولمبية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ممثلة بقسم التضامن الأولمبي بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية السعودية ورشة عمل بعنوان "تعليم القيم الأولمبية "، بمشاركة عدد من منسوبي اللجنة والأكاديمية والاتحادات الرياضية وعدد من اللجان المنظمة للدورات الرياضية التي تستضيفها المملكة.

واشتملت الورشة على عدة موضوعات أبرزها التعريف بالقيم الأولمبية والمصطلحات الأولمبية والفرق بين الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية والألعاب البارالمبية والألعاب غير الأولمبية وما هي معايير قبول اللعبة في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى القيم التربوية للفكر الأولمبي وأمثلة دولية لتطبيق برامج تعليم القيم الأولمبية وعدد من المحاور الرياضية الأولمبية ذات العلاقة.

يذكر أن قسم التضامن الأولمبي باللجنة يقدم العديد من البرامج التطويرية والدورات لجميع منتسبي الحركة الأولمبية الرياضية في المملكة