نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كدانة" و"هدية" توقعان اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ عدد من المشاريع داخل المشاعر المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرمت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية هدية الحاج والمعتمر في مجالات تنفيذ وتمويل وإشراف وصيانة عدد من المشاريع داخل المشاعر المقدسة لمدة ثلاث سنوات.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج، ومعالي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، واللذان توافقا على أن الهدف المشترك والأساسي الذي انبثقت من خلاله الاتفاقية هو تجويد وتحقيق أعلى معايير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وتركز نطاق العمل بين "كدانة" و"هدية" على التعاون المشترك في مجال تنفيذ وتمويل والإشراف والصيانة للمشروعات المتفق عليها في المشاعر المقدسة، على أن يتم تحديد هذه المشاريع ومواصفاتها والجداول الزمنية لتنفيذها وفقًا للجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين تتولى تحديد الفرص والمشاريع المزمع العمل على تنفيذها وفق أطر الاتفاقية، وأن تتولى اللجنة تقديم وصف دقيق من حيث الطبيعة والمدى والإطار الزمني والمواصفات الفنية، والتنسيق لإجراء الدراسات اللازمة لكل مشروع.

كما أن "كدانة" تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد أهداف الاتفاقية والمشاريع المزمع تنفيذها وتقديم التوصيات، والتأكد من مواءمتها مع المشاريع الأخرى، في حين تعمل "هدية" على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير بإشراف من اللجنة التنسيقية المشتركة بين الطرفين.

يُذكر أن "كدانة" تسابق الزمن على الاستعداد المبكر لموسم الحج للعام 1446هـ بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة