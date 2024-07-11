نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للعقار تُعلن عن بدء التسجيل في 11 حي بمدينة الرياض ابتداءً من 22 محرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل لـ (113،541 قطعة عقارية) في 11 حيًا بمدينة الرياض ابتداءً من 28 يوليو 2024م، الموافق 22 ذو محرم 1446هـ، وحتى نهاية يوم 31 أكتوبر 2024م الموافق 28 ربيع الثاني 1446هـ.

وأوضحت الهيئة بأنَّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل (حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبد العزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية:

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ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري