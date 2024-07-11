نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج "سمع السعودية" التطوعي للمتضررين من الزلزال في مدينة الريحانية بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامج "سمع السعودية" التطوعي للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة الأول والثاني للمتضررين من الزلزال في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمنفذ خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 7 يوليو 2024م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء عمليات جراحية متخصصة في زراعة القوقعة لاستعادة السمع، وعمل جلسات علاجية في التأهيل السمعي، استفاد منها 84 طفلًا.

ويأتي ذلك في إطار البرامج الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.