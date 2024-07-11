نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الطائف تنفذ حملة "أنت كفو" التثقيفي بمتنزه الردف السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات مبادرة أمانة الطائف "أنت كفو" في متنزه الردف، للتوعية والتثقيف المجتمعي للحفاظ على النظافة والمرافق العامة، وتتضمن حملة توعوية معززة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتركيز على دور ومشاركة المجتمع في التنمية والازدهار، ودعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في سبيل معالجة مظاهر التشوه البصري.

وتأتي هذه الفعاليات في موسم الطائف السياحي لتساعد على تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة، وتخفيض تكلفة صيانة المرافق العامة وكفاءة الإنفاق عبر توجيه الموارد المالية في تنمية المحافظة، وحماية وتهيئة المواقع الطبيعية التي تزخر بها هذه المحافظة السياحية والزراعية.

ونسقت الأمانة للحملة التثقيفية مع فريق عمل كفاءة الإنفاق بالأمانة لتشجيع أفراد المجتمع على العمل التطوعي تحت وفق خطط المشاركة المجتمعية لتعزيز الوعي الاجتماعي بين جميع الشرائح ليكون الجميع فاعلين في دعم أعمال الحفاظ على النظافة والصحة العامة ومكتسبات الوطن الغالي من المرافق والمنشآت الخدمية، بما يسهم في نجاح مرتكزات الحملة ومنها تحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي، وإشراك الأهالي في تعزيز التنمية بالمحافظة