نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات مهرجان خيرات الباحة بنسخته الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، افتتح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني اليوم، مهرجان "خيرات الباحة" الرابع والفعاليات المصاحبة له، وذلك في ميدان الشفا وسط مدينة الباحة.

وأفاد مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة المهندس فهد مفتاح أن المهرجان يضم 50 ركنًا، منها 45 ركنًا للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، و5 أركان للجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المهرجان -الذي يستمر لمدة 5 أيام- سيقدم العديد من ورش العمل والندوات والدورات واللقاءات مع المتخصصين من الخبرات والكفاءات التي يستقطبها المهرجان؛ بهدف تنمية قدرات ومهارات المزراعين، وتسويق المنتجات الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، إلى جانب إقامة الفعاليات العلمية والإرشادية والتوعوية طيلة أيام المهرجان، وكذلك العديد من البرامج الترفيهية المنوعة