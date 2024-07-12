نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم صيف " ليالي الطائف " تزدان بعروض جادة الخيل والهجانة وفعاليات المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت أمانة الطائف بالتعاون مع نادي فرسان الوطن، عروض جادة الخيل والهجانة ضمن فعاليات موسم الصيف "ليالي الطائف"، وذلك بمنتزه الردف السياحي، وشملت عروض الخيالة، الأهداف النارية، تنويم الخيل، لعبة السيف، لعبة الرمح، جلسة الأسد، عروض الهجانة.

وتتواصل فعاليات موسم الصيف "ليالي الطائف" بعدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتجارية والرياضية، لتضفي على الموسم السياحي مزيدًا من عوامل الجذب، من خلال 3 مسارات "المسار الرياضي والترفيهي والمسار الزراعي".