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أحمد جودة - القاهرة - خطوات ورابط التسجيل في دعم المواشي الجديد من ريف 1446 وشروط الحصول على الدعم

خطوات ورابط التسجيل في دعم المواشي الجديد من ريف 1446 وشروط الحصول على الدعم.. دائمًا ما تهتم وزارة البيئة والمياه بالقطاع الزراعي، وخاصة في مجال تربية الماشية، من خلال تقديم الدعم عبر برامج متنوعة. يعد برنامج دعم المواشي من البرامج الجديدة والمهمة، حيث يبحث معظم مربي المواشي عن كيفية التسجيل في دعم المواشي الجديد من ريف 1446 والتعرف على خطوات التسجيل للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في دعم المواشي الجديد من ريف 1446

أوضحت وزارة البيئة والمياه الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في البرنامج، وهي كالتالي:

1. الذهاب إلى موقع دعم الريف الإلكتروني.

2. الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

3. إدخال البيانات اللازمة لإنشاء حساب جديد.

4. التأكد من صحة البيانات المطلوبة وكتابة رقم الهاتف.

5. كتابة الرمز المرسل على الهاتف لتأكيد عملية التسجيل.

6. الدخول إلى النظام.

7. كتابة رقم الحساب البنكي لتنشيط الحساب.

8. تفعيل الحساب تلقائيًا.

9. الضغط على تقديم طلب الدعم.

10. الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

11. استلام رسالة تؤكد أن عملية التسجيل تمت بنجاح.

12. ستقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب والتواصل مع مقدم الطلب لإبلاغه بالموافقة أو الرفض.

متطلبات الحصول على دعم المواشي

للحصول على دعم المواشي، يجب توافر بعض المتطلبات لدى الراغبين في التسجيل، وهي:

- وجود بطاقة صحية.

- توفر حساب في البنك.

- أن لا تقل الماشية عن 50 رأسًا.

- أن يكون الشخص من أصل سعودي ومقيمًا بشكل دائم في المملكة.

- أن لا يقل العمر عن 21 عامًا.

مزايا دعم ريف

يتضمن دعم ريف العديد من الفوائد، منها:

- تطوير وتحسين البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والشبكات المائية، والكهربائية، والاتصالات، مما يعزز الرفاهية ويحفز النمو الاقتصادي.

- تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والإسكان في المناطق الريفية.

- إنشاء فرص عمل مستدامة ومناسبة لسكان الريف، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي والحد من الهجرة إلى المدن.