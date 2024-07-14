نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في زيارة رسمية.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، إلى مدينة إسطنبول بتركيا، وذلك في زيارةٍ رسمية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، كان في استقباله لدى وصوله مطار أتاتورك الدولي نائب وزير الخارجية التركي الدكتور نوح يلماز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أبو النصر.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك