نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة المدينة المنورة تطرح عددًا من الفرص للاستثمار بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن فرص استثمارية عديدة، تشمل الأنشطة السياحية والصحية والتجارية، كما تشمل الأنشطة الرياضية والترفيهية والتعليمية والصناعية، وذلك للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي والتقديم عبر تطبيق فرص على الرابط التالي: http://onelink.to/4yt73k