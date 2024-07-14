نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع الشؤون الإسلامية بحائل يطلق 19 فرصة تطوعية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل اليوم،19 فرصة تطوعية، بمشاركة 290 متطوعًا لقسم العمل التطوعي بالفرع، عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، تستمر خمسة أيام، وذلك لخدمة بيوت الله والحرص على نظافتها والاهتمام بها.
ويهدف العمل التطوعي إلى تهيئة وتنظيف مساجد وجوامع حائل ومحافظتها، وذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بجميع الخدمات