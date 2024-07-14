نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع الشؤون الإسلامية بحائل يطلق ‏19 فرصة تطوعية ‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل اليوم،‏19 فرصة تطوعية، بمشاركة 290 متطوعًا لقسم العمل ‏التطوعي بالفرع، عبر ‏المنصة الوطنية للعمل التطوعي، تستمر خمسة أيام، وذلك لخدمة بيوت الله ‏والحرص على نظافتها ‏والاهتمام بها.‏

ويهدف العمل التطوعي إلى تهيئة وتنظيف مساجد وجوامع حائل ومحافظتها، ‏وذلك في ‏إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة للعناية ‏بالمساجد ‏وتهيئتها وتجهيزها بجميع الخدمات