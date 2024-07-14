نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان العام للمحاسبة يُشارك في مؤتمر دولي بفيتنام حول تعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية بالديوان العام للمحاسبة ماجد الدهيش في المؤتمر الدولي "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مكافحة الفساد من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة" الذي عُقد بمشاركة عدد من الأجهزة الدولية النظيرة في مدينة هانوي بجمهورية فيتنام.

وناقش المؤتمر أفضل الممارسات والتجارب للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في تنفيذ أعمال المراجعة مما يُسهم في ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية في تنفيذ تلك الأعمال المراجعة ويُعزّز من دورها في الرفع من مستوى الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة الرشيدة.

كما بحث المؤتمر فُرَص تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمواجهة التحديات في أعمال المراجعة وفق أفضل الأساليب والممارسات العالمية.

وعلى هامش المؤتمر، شارك النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية في الحفل الذي أقامه مكتب تدقيق الدولة في فيتنام بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس المكتب