الثنائي الحربي والصعيقر يحرزان الفضية في بطولة العالم للرواد "روما 2024"

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الثنائي السعودي خالد الحربي وماجد الصعيقر اليوم، الميدالية الفضية في بطولة العالم لكرة الطاولة للرواد "روما 2024" بعد تفوقهما على الزوجي السويدي والألماني والفرنسي.

ويعكس هذا الإنجاز العالمي مدى التطور الذي وصلت إليه كرة الطاولة السعودية على الصعيد الدولي، وقدرة الثنائي على المنافسة بقوة مع أكبر المصنفين في هذه اللعبة.

واستطاع الثنائي السعودي الوصول إلى منصة التتويج في مسابقة الزوجي في الفئة العمرية "45-49 عامًا"، حيث حصدا الميدالية الفضية خلف الزوج المكون من اللاعب الإيطالي جيوفاني والبلجيكي سيدريك.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن تخطى الحربي والصعيقر ثلاثة لقاءات متتالية متتالية أمام السويد وألمانيا وفرنسا في الأدوار الإقصائية للبطولة