نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرف كبير ومسؤولية عظيمة.. كلمة صالح الحصيني بمناسبة تعيينه سفيرًا للسعودية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن اعتزازه وعميق امتنانه لثقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بتعيينه سفيرًا لدى جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته المنشورة على صفحة السفارة، قال إن "تمثيل وطني في مصر الكنانة شرف كبير ومسؤولية عظيمة، لمواصلة تنفيذ توجيهات القيادة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين المملكة ومصر وتوثيقها وتقوية أواصرها، ولخدمة المواطنين السعوديين والعناية بمصالحهم".

وأعرب السفير الحصيني، عن شعوره "بالسعادة البالغة للعمل في هذا البلد الشقيق، وشعبه المحب الكريم الذي يحمل تاريخًا عريقاً وحضارة ثرية"، لافتا إلى أنه " في ظل حرص قيادتي البلدين لرفع العلاقات الاستراتيجية بينهما لأعلى مستويات ممكنة، فإنني أتطلع لتنفيذ التوجيهات الكريمة والسديدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بالتعاون والعمل الدؤوب مع الجانب المصري؛ لتحقيق المصالح المشتركة والتقدم والرخاء للبلدين الشقيقين".

وشدد على "أن ما تشهده المنطقة من تحديات جسيمة وأحداث متسارعة يؤكد حتمية تضافر جهود التعاون المشترك والتفاهم الوثيق بين البلدين الشقيقين، سعياً لعبور هذه المرحلة وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي ختام كلمته، دعا المولى عز وجل أن "يوفقنا جميعا في مساعينا لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو مستقبل زاهر لبلدينا وللأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع".