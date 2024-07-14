نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح الحصيني.. سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، اليوم الأحد، أوراق اعتماده للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في العاصمة القاهرة.

ونقل السفير الحصيني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس السيسي، وتمنياتهما للشعب المصري دوام التقدم والازدهار.

ومن جهته، رحب الرئيس السيسي، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحمّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.