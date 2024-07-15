نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام "ملتقى الفنون الشعبية" بمحافظة عنيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس، فعاليات "ملتقى الفنون الشعبية" بمحافظة عنيزة، الذي نظمته دار عنيزة للتراث في مقرها واستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس الدار المشرف العام على الملتقى حمد بن محمد الهطلاني، أن الملتقى هدف إلى زيادة الاهتمام بالموروث الفني والفنون الأدائية والتعريف بتفاصيله وتكوين صورة ذهنية عن الفنون الشعبية التي تزخر بها منطقة القصيم، كفن السامري والحوطي والناقوز والفنون الشعبية بشكل عام، مما أسهم في زيادة الجذب السياحي للمنطقة.

وأفاد أن الملتقى تخلله جلسات حوارية عن الفنون الشعبية والتراثية شارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين في هذا التراث على مستوى المملكة والخليج