نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضباب وبرودة الأجواء تستهوي زوار وأهالي منطقة الباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضفت الأجواء الباردة والضبابية التي تشهدها مدينة الباحة مزيدًا من جمال الطبيعة على الجبال والغابات والمتنزهات، في مشهد أخّاذ دفع بالأهالي والزوار خلال إجازة الصيف للاستمتاع بها.

يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالبًا مايكون من نوع الرهل، حيث التقطت عدسة "واس"، العديد من الصور لتلك المناظر الفريدة والجاذبة في الوقت نفسه لهواة الأجواء الشتوية