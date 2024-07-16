رئيس «الشورى» يوقع مذكرة لتطوير التعاون البرلماني المشترك مع البحرين

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيـم آل الشيخ زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم.

ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع المسلم، كما يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني علي صالح الصالح، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.

ومن المتوقع أن تشهد زيارته إلى مملكة البحرين توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وأكد الدكتور آل الشيخ، بأن زيارة مملكة البحرين، تأتي انطلاقًا من حرص المملكة على كل ما من شأنه أن يعزز التعاون والتنسيق بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين وتنمية العمل الخليجي المشترك وتعزيز وحدته ومكتسباته، منوهًا بما تمثله العلاقات الأخوية الأصيلة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على الامتداد التاريخي ووشائج القربى والمحبة والاحترام المتبادلين، إضافة إلى ما تمثله علاقات البلدين من تنسيق عالٍ ومستمر في مختلف المواقف وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية التي جعلت منها نموذحًا يحتذى.

وأشار إلى ما تشكله الزيارة من أهمية لما لها من أثر في زيادة التعاون والتنسيق في المجال البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين والسعي المثمر نحو تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية لما لها من أثر بالغ في زيادة التنسيق بين المجالس.