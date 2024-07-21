نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 989 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024م، من انتزاع 989 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و46 لغمًا مضادًا للدبابات، و935 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 277 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، ونزع 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الخوخة.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية حريب، ونزع 43 لغمًا مضادًا للدبابات و495 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق من نزع 9 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان، ونزع لغمين مضادين للأفراد بمديرية عين.

كما استطاع فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و59 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع 75 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 3 عبوات ناسفة مبتكرة بمديرية صبر.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو إلى 2.840 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 451 ألفًا و908 ألغام زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.