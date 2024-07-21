نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خط "الثُلث" يزيّن الآيات والعبارات المكتوبة على باب الكعبة المشرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستخدم الخط العربي بطريقة خط الثلث الجلي المركب في كتابة الآيات والعبارات بأحجام مختلفة وأشكال متعددة، على باب الكعبة المشرفة ومنها الآيات ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم )، وآية ( ادخلوها بسلام آمنين )، وآية ( كتب ربكم على نفسه الرحمة )، وآية ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام )، وآية ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا )، وآية ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ).

ومن العبارات، كتابة ( الله جل جلاله) و(محمد عليه السلام ) و(لا إله إلا الله محمد رسول الله)، إضافة لكتابة ( صنع الباب السابق في عهد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه سنة 1363هـ )، وصنع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ سنة 1399هـ.

يذكر أن الخط العربي بأسلوب الثلث يعد النوع الأنسب والأجمل والأصعب والأكثر طواعية في التشكيل والتنفيذ وإظهار الجمال.