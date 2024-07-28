نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تحتاج معرفته عن دعم ريف: مدة دراسة الطلب وشروط الحصول عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعتبر برنامج دعم ريف من المبادرات المهمة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين والأسر والمزارعين في المناطق الريفية.

يهدف هذا الدعم إلى تحسين مستوى المعيشة للزراعين والأسر الريفية ورفع كفاءتهم، ولذا فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت مدة دراسة الطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على هذا الدعم.

مدة دراسة الطلب في برنامج دعم ريف

يتساءل العديد من المتقدمين عن مدة دراسة الطلبات في برنامج دعم ريف، خاصةً أولئك الذين قدموا طلباتهم منذ فترة طويلة دون الحصول على نتيجة، وفي هذا الصدد، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مدة دراسة الطلبات هي 90 يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب.

عند انتهاء هذه الفترة، ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج، ويمكن للمواطنين الاستعلام عنها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج.

شروط الحصول على دعم ريف

للحصول على دعم ريف، يجب أن تتوافر في المتقدمين مجموعة من الشروط التي تم تحديدها لضمان استحقاقهم للدعم، وتتمثل الشروط الرئيسية في:

الجنسية والإقامة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة التنقل.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم ساكنًا في المناطق التي يشملها الدعم.

العمر والمهنة:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا عند تقديم طلب الدعم.

عند تقديم طلب الدعم. يجب أن يكون المتقدم ممارسًا لمهنة زراعية محددة من قبل الوزارة.

العمل والدخل:

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6،000 ريال سعودي .

. يجب ألا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم 54،000 ريال سعودي.

البرامج الأخرى:

يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أكثر من ثلاث برامج دعم أخرى.

طريقة الاستعلام عن أهلية دعم ريف

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أهليتهم للحصول على دعم ريف من خلال المنصة الرسمية للبرنامج باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة ريف الإلكترونية: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط المخصص.

تسجيل الدخول:

أدخل رقم الهوية الوطنية.

أدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المرئي.

الاستعلام عن الأهلية: