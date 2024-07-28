أخبار السعودية

السعودية تعلن وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

بيان الديوان الملكي

أصدر الديوان الملكي بيانًا يعلن فيه عن وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، حيث جاء فيه:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. سيصلى عليه - اليوم الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة."

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا