نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم جازان يختتم برنامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة أداء التعليم قسم التعليم المستمر اليوم، الحفل الختامي لبرنامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية والمعرض المصاحب بابتدائية المقالي بالسهي.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي أن الحملة التي استمرت 6 أسابيع عززت فرص التعليم لجميع فئات المجتمع بتقديم الخدمات التعليمية المناسبة للمستفيدين في مجال التعليم المستمر عبر برامج شملت جميع جوانب الحياة التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية، في 28 مركزًا، في محافظات "صامطة، وأحد المسارحة، والحُرّث، والعارضة "، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، فيما أكد مشرف العموم بالإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم محمد الشافي أهمية هذه الحملات التي تهدف إلى خفض نسبة الأمية في المملكة، ونشر الوعي لدى الدارسين والدارسات في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وتضمن الحفل الختامي معرضًا مصاحبًا لأعمال الدراسين والدارسات من حرف ومهن ورسومات وطنية وصناعات يدوية وتقنية وعرضًا مرئيًّا عن الحملة التي استفاد منها 832 دارسًا ودارسة بمشاركة 43 كادرًا من مختلف الكوادر، وتضمنت 598 برنامجًا تدريبيًا وتثقيفًا وتوعويًا، فيما جرى تكريم الدارسين والدارسات والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية والإشرافية والجهات الحكومية المشاركة في الحملة