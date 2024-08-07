انت الان تتابع خبر استعلم الآن.. كم يبلغ سلم رواتب المتقاعدين 1446 وهل زادت معاشات التقاعد والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يتصدر سلم رواتب المتقاعدين لعام 1446 الكثير من النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، ويتساءل المستفيدون من رواتب التقاعد عما إذا كانت هناك أي تعديلات في سلم الرواتب، وردًا على هذه التساؤلات، نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشائعات التي تداولها المواطنون بشأن وجود أي تغييرات في سلم الرواتب لهذا العام، وأكدت المؤسسة أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وفي هذا المقال، سنعرض لكم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

كم يبلغ سلم رواتب المتقاعدين 1446

بشأن كم يبلغ سلم رواتب المتقاعدين 1446 فإنه من المعروف أنه سوف يتم الصرف حسب ما يلي:

إن المرتبات الخاصة بالمتقاعدين أصحاب الدرجة الأولي تتراوح من 3000 إلى ما يصل ل 4800 ريال سعودي.

مرتبات التقاعد ذات الدرجة الثانية للأفراد تكون من بين 3430 إلى 5740 ريال سعودي.

مرتبات متقاعدين الدرجة الثالثة تبدأ من 3945 ريال سعودي.

بشأن تقاعد الدرجة الرابعة فإن الأفراد يتقاضون راتب يبدأ 4530 حتى 7750 ريال سعودي.

جاءت مرتبات الدرجة الخامسة بقيمة تصل الـ 6605 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع رواتب التقاعد في حسابات المستفيدين البنكية يوم 1 أغسطس 2024، وفي حال رغبتك في الاستعلام عن راتبك، اتبع التوجيهات التالية:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

من القائمة الرئيسية، اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اذهب إلى أيقونة الاستعلام عن رواتب التقاعد.

حدد الشهر للاستعلام عنه.

إملأ الحقول المطلوبة بالمعلومات اللازمة ثم اضغط استعلام لمعرفة قيمة راتبك على الفور.

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الخدمة الإلكترونية لضمان سهولة وسرعة استعلام المستفيدين عن رواتبهم دون الحاجة للذهاب لمقر المؤسسة.