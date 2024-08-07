خطوات التسجيل في جدارات للتوظيف والشروط المطلوبة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - قامت الحكومة في السعودية بإطلاق منصة من أوائل المنصات الإلكترونية التي تهتم بعملية التوظيف سواء في المجال التعليمي وجميع الإدارات التعليمية وهي منصة جدارات، حيث تساعد هذه المنصة كل من يبحث على فرص عمل ولا يوجد فرصة مناسبة، بالإضافة إلى أن تساعد المؤسسات التي تبحث عن موظفين، ويهتم الكثير من المواطنين في المملكة السعودية التعرف على الخطوات المطلوب اتباعها من أجل التسجيل في جدارات لإيجاد فرص عمل مناسبة.

شروط التسجيل في جدارات

التسجيل في جدارات يحتاج إلى توافر مجموعة من الشروط والضوابط الضرورية لكل من يرغب في التقديم للحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال المنصة، حيث أنها واحدة من أفضل المنصات التي تتيحها الحكومة السعودية لإهتمام بعملية التوظيف، وتتمثل فيما يلي:

الجنسية السعودية هي شرط ضروري لكل من يرغب في التقديم بالإضافة إلى أن الأب والأم ينبغي أن يكونا سعوديين.

شرط وجود حساب في منصة جدارات ويكون مفعلاً.

حصول الفرد المقادم على درجة الماجستير أو البكالوريوس وذلك في أحد التخصصات الجامعية المهملة والمعترف بها من أجل الوظائف المختلفة.

لا يمكن للفرد المتقدم أن يسجل بعد انتهاء الندم ولكن ينبغي عليه التقديم خلال الفترة المحددة.

من المهم أن يتم إرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تتضمن الشهادات العلمية والأكاديمية حيث أنها من تثبت المؤهل العلمي للفرد المتقدم.

طريقة التسجيل في منصة جدارات

يمكن التسجيل في منصة جدارات من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المنصة، والتي تعتبر واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية الخاصة بالتوظيف في السعودية، والخطوات تأتي على النحو التالي: