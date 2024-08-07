انت الان تتابع خبر بشرى سارة.. جامعة الملك عبدالعزيز توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاقد والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تم الإعلان عن وظائف جامعة الملك عبد العزيز الأكاديمية بنظام التعاقد بالمسابقة الوظيفية بدوام كامل في تخصصات مختلفة، بما في ذلك تخصص أستاذ مشارك وأستاذ مساعد وأستاذ، كما أفصحت عن مواعيد بدء وانتهاء التقديم، الذي يتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وأعلنت أيضًا عن الخطوات الصحيحة للتقديم.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز متمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن موعد التقديم على الوظائف المتاحة بها وهي كالتالي:

يبدأ التقديم لوظائف أكاديمية جامعة الملك عبد العزيز من يوم الأحد القادم 7 صفر 1446 هـ، الموافق 11 أغسطس 2024، حتى يوم 13 صفر 1446 هـ، الموافق 17 أغسطس 2024، مع نظام تقاعد ودوام كامل، وسوف يكون التقديم بشكل إلكتروني خلال الفترة المحددة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز واحدة من أبرز الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث أسست في عام 1387 هجريًا، الموافق لعام 1967 ميلاديًا، وتقدم الجامعة جميع الخدمات التعليمية بمستوى عالٍ من الجودة، كما يمكن للمتقدمين التقديم على الوظائف الشاغرة في الجامعة من خلال اتباع الخطوات التالية: