خطوات اصدار تأشيرة خروج وعودة وكيفية طباعة التأشيرة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - أصبح مؤخرًا في المملكة السعودية يتم إنجاز الكثير من الخدمات الإلكترونية من خلال منصات رقمية وفرتها الحكومة لمساعدة المواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم، وتعد واحدة من أبرز هذه المنصات منصة أبشر التي تتيح من خلالها مجموعة متنوعة من الخدمات التي يهتم بها المواطنين والمقيمين، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها خدمة اصدار تأشيرة خروج وعودة وتتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وتوافر بعض الشروط التي حددتها الحكومة.

اصدار تأشيرة خروج وعودة

أصبح بإمكان المقيمين على أراضي المملكة السعودية اصدار تأشيرة خروج وعودة بطريقة بسيطة من خلال الهاتف في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات الحكومية، ولكن حددت الحكومة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها لإصدار التأشيرة، وتأتي على النحو الآتي:

ليتم حصول الفرد على التأشيرة الخاصة به يتطلب دفن قيمة رسوم التأشيرة المطلوبة.

جواز السفر ينبغي أن تكون صلاحيتها لا تقل عن 60 يوم ولذلك ينبغي التحقق أولاً من صلاحية الجواز.

عمر الشخص ينبغي أن لا يقل عن 15 سنة ليتم السماح له بإصدار التأشيرة.

التأكد من عدم وجود غرامات مرورية على الفرد المتقدم، وفي حال وجد أن هناك مخالفات مرورية ينبغي دفع قيمتها بالكامل.

خطوات طباعة تأشيرة الخروج والعودة

تتيح منصة أبشر الإلكترونية بعد إتمام إجراءات إصدار تأشيرة الخروج والعودة أن يتم طباعة التأشيرة، وذلك من خلال اتباع الفرد المتقدم مجموعة من الخطوات اللازمة للاستفادة من الخدمة، وتأتي الخطوات على النحو الآتي: