انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر القطارات الجديدة 2024 وطرق الحجز عبر التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تزايدت معدلات البحث عن أسعار تذاكر القطارات الجديدة وخاصة بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة بداية تطبيقها منذ يوم الخميس الماضي الموافق الأول من أغسطس 2024، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الأسعار تزداد بشكل لا مثيل له خلال الفترة الحالية حيث ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بشكل كبير، ويمكن توضيح أسعار تذاكر القطارات الجديدة عبر السطور القادمة.

أسعار تذاكر القطارات الجديدة

سهلت الهيئة القومية الخاصة بالسكة حديد مصر طرق عديدة للحصول على تذاكر سفر القطارات على كافة قطارات الهيئة وذلك من أجل تسهيل الحصول على التذاكر وحتى لا يتعرضوا للازدحام، وجاءت أسعار تذاكر القطارات الجديدة على النحو التالي:

ارتفعت سعر تذكرة الدرجة الأولى التيالجو لتكون 275 جنيها بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

وازداد سعر تذكرة الدرجة الثانية التيالجو لتكون 175 جنيها بدلا من 150 جنيها وذلك على خط القاهرة الإسكندرية.

وأما قطارات تالجو الإسبانية الموجودة على خط الصعيد ستظل تذاكر الدرجة الأولى والثانية كما هي بدون أي زيادة.

وأما القطارات الاسبانية و كذلك الفرنساوي والـ VIP الدرجة الأولى وكذلك القطارات الروسي المكيف الدرجة الثالثة حيث ازدادت بنسبة 12.5% أي بنحو 5 جنيهات.

وبينما الدرجة الثانية من القطارات الاسبانية والفرنساوي و VIP، وكذلك الروسي المكيف قد تجاوزت الزيادة حوالي 12.5% أي بقيمة خمس جنيهات.

طرق حجز القطارات

أعلنت الهيئة عن إمكانية حجز القطارات وذلك قبل السفر ب14 يوم عبر ماكينات الدفع الإلكتروني من أجل سداد قيمة التذاكر، وانتشرت ماكينات الدفع بكافة المحطات المتداولة بجميع أنحاء الجمهورية، وأوضحت الهيئة أن طرق حجز تذاكر القطارات التي تكون كالآتي: