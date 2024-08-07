انت الان تتابع خبر هُنا.. خطوات تسجيل المواليد الجدد بالمملكة عبر منصة ابشر 1446 المستندات اللازمة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تسجيل المواليد الجدد من الإجراءات اللازمة في المملكة العربية السعودية، ولم يعد هذا الإجراء يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد أو ضياع الوقت لإمكانية إتمامه بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر للأفراد 1446 والتي يمكن من خلالها اتمام العديد من الخدمات، إذا ما توافرت جميع المستندات المطلوبة للحصول على هذه الخدمات ومنها خدمة تسجيل المواليد.

خطوات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر 1446

سنوضح في النقاط التالية خطوات تسجيل المواليد عبر الآلية المتاحة بمنصة أبشر للأفراد حتى تتم عملية التسجيل بشكل صحيح وبدون أي أخطاء، وتتمثل فيما يلي:

انتقال ولي الأمر إلى المنصة الإلكترونية أبشر للأفراد.

تسجيل عدة بيانات لازمة وهي تشمل كلمة أو رمز المرور، اسم المستخدم ثم النقر على مربع انشاء الحساب.

تسجيل بعض البيانات الأخرى المرتبطة بالحساب الشخصي على الموقع.

الدخول على خانة الخدمات ومنها اضغط على خدمة تسجيل المواليد من نافذة الخيارات المبينة.

الاطلاع على شروط وبنود الخدمة ثم الموافقة عليها.

تعبئة النموذج الخاص بالمولود المراد تسجيله بشكل إلكتروني كذلك جميع البيانات عن الوالدين.

آخر خطوة هي الضغط على مربع الحفظ ثم الإرسال بعد مراجعة البيانات و التيقن من عدم وجود أي أخطاء بها، وتصحيحها إن لزم الأمر.

مستندات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر 1446

تضمنت مستندات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر 1446 ما يلي: