انت الان تتابع خبر “خدمة المستفيدين” تعيد التذكير بخطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن 1446عبر رابط منصة نفاذ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد برنامج حساب المواطن أحد أهم البرامج الاجتماعية الموجهة لدعم ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، وهذا البرنامج يهدف إلى إعانة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، من خلال صرف مبالغ مالية دورية لهم ونظرًا لأهمية هذا البرنامج وتساؤلات المواطنين حول آلية التسجيل فيه، فإن هذا المقال سيتناول بالتفصيل شروط الاستفادة من برنامج حساب المواطن، وكيفية التسجيل عبر منصة “نفاذ” الإلكترونية وكما سنتطرق إلى بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا البرنامج المهم.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

إن الراغبين في الاستفادة من برنامج حساب المواطن يمكنهم إتباع الخطوات التالية للتسجيل في هذا البرنامج الهام:

الدخول على منصة “نفاذ” الوطنية الموحدة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لها.

تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

من الشاشة الرئيسية للموقع، اختر خيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختر برنامج “حساب المواطن”.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، ومن ثم أكد صحة هذه البيانات من خلال كود التحقق.

اضغط على خيار “تسجيل” لإتمام عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن.

بهذه الخطوات البسيطة، يتم إنجاز تسجيل المواطن في هذا البرنامج الاجتماعي المهم، والذي يهدف إلى دعم ذوي الدخل المحدود في المملكة.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية حددت مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من برنامج حساب المواطن، وهي كما يلي:

يجب أن لا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 20,000 ريال سعودي شهرياً. على المتقدم أن يكون قد بلغ سن 18 عاماً أو أكثر وقت تقديم الطلب. يجب أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً. لا يحق للمواطنين المقيمين في دور الإيواء أو المسجونين التقدم بطلب للاستفادة من البرنامج. على المتقدم أن يتأكد من دقة وصحة جميع البيانات المقدمة في طلب الانضمام إلى برنامج حساب المواطن.

التقيد بهذه الشروط الأساسية يضمن للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود الاستفادة من هذا البرنامج التنموي الهام الذي تقدمه الحكومة السعودية.