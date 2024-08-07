انت الان تتابع خبر المرور السعودي يوضح… شروط تجديد رخصة القيادة في المملكة 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - وردت العديد من الأسئلة والاستفسارات من مواطني المملكة حول شروط تجديد رخصة القيادة في السعودية، وذلك من على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التغريدات المصغرة X، وأوضح الحساب الرسمي أن هناك بعض من الشروط الواجب توافرها قبل تجديد رخص القيادة، كما أوضح خطوات تنفيذ الخدمة من خلال منصة أبشر.

شروط تجديد رخصة القيادة في السعودية

بحسب ما أوضحت عنه إدارة المرور في المملكة، فإن الشروط تتلخص في التالي:

سداد الرسوم والمخالفات المرورية إن وجدت.

إجراء الفحص الطبي.

خطوات تجديد رخصة القيادة 1446

كذلك أوضح المرور السعودي في في رده على استفسار آخر، حول خطوات تنفيذ الخدمة، وجاء رده كالتالي:

تسجيل دخول نظام أبشر.

اختر الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة تجديد رخصة القيادة.

اختر اختيار الرخصة.

قم باختيار الرخصة الخاصة بك.

اختر عدد سنوات تجديد الرخصة ( 2 – 5 – 10 سنوات ).

اختر تأكيد.

يتم تجديد الرخصة.

كيفية استلام رخصة القيادة

كذلك أوضح المرور السعودي أنه يمكن استلام الرخصة الخاصة بك، عبر خدمة واصل البريدية، التابعة للبريد السعودي، في أي عنوان يحدده المواطن أو على عنوانه الوطني، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

اختر إيصال رخصة القيادة.

تحديد العنوان الخاص بك.

يشترط أن يكون للمستفيد من الخدمة عنوان وطني مسجل ومفعل على خدمة واصل عن طريق البريد السعودي.

متطلبات إصدار رخصة قيادة خاصة في السعودية

حدد المرور السعودي أن هناك بعض المتطلبات التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على رخصة قيادة، وجاءت المتطلبات كالتالي: