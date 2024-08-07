كيف يمكنني التسجيل في قرعة حج العراق لعام 2025؟.. خطوات تسجيل في قرعة حج العراق 2025 وشروط القبول بها

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الرياض - أحمد صلاح - يبحث الكثير عن طريقة التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بالعراق، حيث أن الحج ركن من أركان الإسلام لذا يرغب الكثير بالذهاب إلى الكعبة المشرفة والقيام بمناسك الحج والفوز بالثواب العظيم والأجر الكثير الذي يحصل عليه مؤدي الحج، وقد أجابت الهيئة العامة للحج والعمرة بالعراق على تساؤلات المواطنين بشأن قرعة الحج موضحة شروط القبول بقرعة الحج 2025.

شروط القبول بقرعة الحج في العراق 2025

تتطلب قرعة الحج بالعراق بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل بالقرعة لعام 2025، وهي الشروط التي حددتها الهيئة العامة للحج والعمرة بالعراق، والشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية كأول شرط أساسي.

أن يكون المتقدم قائم بالعراق وذلك بصورة دائمة.

أن يكون عمر المتقدم بحد أدنى 25 عام وبحد أقصى 65 عام.

تسجيل المتقدم أكثر من مرتين بقرعة الحج.

ألا يحمل المتقدم على القرعة أي أمراض معدية.

لا تسمح الهيئة للسيدة الحامل التسجيل في قرعة الحج إن كانت بالثلاث شهور الأخيرة من حملها.

أن يمتلك المتقدم جواز سفر مستمر الصلاحية.

رابط التسجيل بقرعة الحج في العراق 2025

يستطيع الراغبين بالتسجيل في قرعة الحج بالعراق للعام الجديد التسجيل عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق وذلك عبر خطوات سهلة نعرضها لكم بباقي المقال.

طريقة التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

يجب على الراغبين في التقديم على قرعة الحج بالعراق 2025 إتباع الخطوات الآتية للتسجيل بها: