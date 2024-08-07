انت الان تتابع خبر تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن 1446 وأهم شروط الاستفادة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في التعرف على طريقة تقديم اعتراض على نتيجة حساب مواطن، الذي يعد واحد من أهم برامج الدعم الذي أطلقته الحكومة السعودية، بهدف تقديم الدعم المالي للمواطنين الذين يتقاضون دخل منخفض، أو متوسط، لكي تساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين المستوى المعيشي، ولكن أحيانا لا يصل الدعم لمن يستحق وتجد الكثيرون يريدون تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، وسوف نوضح لهم الخطوات المطلوب اتباعها خلال هذا المقال.

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية

من خلال الموقع الإلكتروني لحساب مواطن يمكن تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، في حال كان الشخص متأكدا من أنه يستحق دعم حساب مواطن، ويتم تقديم الاعتراض بإتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي زيارة الموقع الإلكتروني للحساب مواطن.

ثانيًا نقوم بتسجيل الدخول في الموقع باستخدام المعلومات الأساسية للحساب الشخصي.

ثالثًا نضغط على زر نتائج الأهلية.

رابعًا ننقر على زر أسباب عدم الأهلية.

خامسا قم بالنقر على زر تقديم اعتراض على الأهلية.

سادسًا قم بإدخال البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

سابعًا أرفق الوثائق التي تثبت أنك مؤهل للحصول على دعم حساب مواطن.

ثامنًا وأخيرًا نقوم بالنقر على زر الإرسال.

شروط الحصول على دعم حساب مواطن

هناك قائمة من شروط الحصول على دعم حساب مواطن، وهذه الشروط يمكن تلخيصها فيما يلي: