“الحقيبة المدرسية 1446” مواعيد صرف دعم الحقيبة المدرسية وشروط الاستحقاق وقيمة الدعم

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الرياض - أحمد صلاح - اوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية خطوات الحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1446 وشروط الاستحقاق ومواعيد الصرف في ظل حرص الحكومة السعودية في دعم الأسر الأكثر احتياجا في تربية وتعليم ابنائهم عن طريق توفير دعم يصرف سنوياً مع بداية العام الدراسي يطلق عليه اسم الحقيقة المدرسية، وفيما يلي قيمة دعم الحقيقة المدرسية 1446 وطريقة التقديم وشروط الاستحقاق.

دعم الحقيبة المدرسية 1446

اقرت وزارة الموارد البشرية بالمملكة لجميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور استحقاق الحقيبة المدرسية 1446، وذلك بغرض تخفيف الأعباء المالية على رب الأسرة وتوفير مستلزمات المدرسة للأبناء، وهو جزء لا يتجزء من دعم الحكومة لابنائها من المواطنين، وتوفير تعليم جيد بالتوازي مع توفير حياة كريمة للجميع.

شروط أهلية دعم الحقيبة المدرسية 1446

حددت الوزارة الشروط التي يجب توافرها في المواطن حتى يستفيد من دعم الحقيبة المدرسية للعام الدراسي الجديد 2025:

بطبيعة الحال يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية. أن يكون ضمن قاعدة بيانات المستحقين لدعم الضمان الإجتماعي المطور. أن يكون لديه أطفال بالمدارس الحكومية السعودية. أن يتراوح عمر الطالب ما بين 6 الي 18 عام. إلتزام الطالب بالحضور وعدم التغيب في المدرسة.

موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية بالسعودية

ينقسم العام الدراسي السعودي الي ثلاث فصول دراسية، وتم إقرار استحقاق الحقيبة المدرسية للمؤهلين من مستحقي معاش الضمان المطور ويتم صرف الحقيبة المدرسية على مدار الثلاث فصول، وذلك في بداية العام الدراسي الجديد في السعودية، ثم مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني، ومع بداية الفصل الدراسي الثالث، ويتم تحديد هذه المواعيد مع إعلان الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد بالسعودية 1445/1446هـ.

ما هي قيمة الحقيقة المدرسية؟

يتم صرف مبلغ 252 ريال سعودي للمستحقين من معاش الضمان المطور سنوياً يتم تقسيمها على ثلاث فصول دراسية بهدق مساعدة المواطنين وتحمل الأعباء المدرسية من اجل شراء المستلزمات المدرسية من ملابس وكتب ودفاتر وادوات وغيرها.