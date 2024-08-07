انت الان تتابع خبر “المالية العراقية توضح” طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وموعد الصرف بالزيادة المتوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، مع الإشارة إلى زيادة الرواتب كجزء من الجهود لتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة، ويأتي هذا الإعلان ضمن سياق تحقيق العدالة الاجتماعية ومنح المتقاعدين، وتلعب الرواتب دورًا أساسيًا في تحسين نوعية حياة المتقاعدين، حيث تضمن لهم استمرارية الدخل وتلبية احتياجاتهم اليومية بعد سنوات من الخدمة، وتعتبر هذه الرواتب مصدرًا رئيسيًا للاستقرار المالي، وتساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم المالي الضروري.

موعد صرف الرواتب والزيادة المتوقعة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس، حيث سيكون يوم 1 أغسطس 2024 هو موعد الصرف، ويتزامن هذا التاريخ مع اليوم الأول من كل شهر حسب التقويم الميلادي، إلا في حال وقوعه في عطلة رسمية أو في نهاية الأسبوع، كما أشارت الوزارة سابقًا إلى زيادة جديدة تقدر بـ 100 ألف دينار عراقي للمتقاعدين، وحددت الحد الأدنى للراتب بمبلغ 500 ألف دينار.

رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة في عام 2024

كانت الزيادة حوالي 100 دينار للحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق، حيث ستصبح الرواتب بعد هذه الزيادة كما يلي:

إذا كان الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد هو 500 ألف دينار، فإن راتبه سيصبح 600 ألف دينار بعد تطبيق الزيادة.

إذا كان المتقاعد يحصل على راتب قدره 550 ألف دينار، فسوف يصبح راتبه بعد الزيادة 650 ألف دينار.

إذا كان المتقاعد يحصل على راتب قدره 600 ألف دينار، فسيصبح راتبه بعد الزيادة 700 ألف دينار.

إذا كان المتقاعد يحصل على راتب قدره 700 ألف دينار، فسوف يصبح راتبه بعد الزيادة 800 ألف دينار.

طريقة الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

أعلنت وزارة المالية عن توفير خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عبر الرابط الرسمي للوزارة، ليتمكن المتقاعدون من معرفة مستحقاتهم المالية، وتشمل الخطوات ما يلي: