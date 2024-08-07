انت الان تتابع خبر hcshmool.ur.gov.iq رابط التقديم على راتب المعين المتفرغ 2024 وماهي والشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أطلقت الحكومة العراقية مبادرة لمساعدة الأسر المستحقة، حيث أنها توفر راتب موظف للأفراد المتفرغة والتي تعاني من تدهور مستواها المعيشي، وبذلك تساهم الحكومة في رفع الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية التي تسيطر على البلاد في هذه المرحلة، كما أنها تهدف لتخفيف الأعباء المالية الواقعة عليهم، ولهذا فقد وفرت منصة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن راتب المعين المتفرغ 2024، وكذلك الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذا الدعم، وهو ما سنقوم بتوضيحه عبر السطور التالية فتابعونا.

راتب المعين المتفرغ

يمكن للمواطنين المتفرغين الحصول على راتب موظف بدوام كامل من خلال التسجيل في منصة راتب المعين وإدخال البيانات المطلوبة، وذلك عند تطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة راتب المعين العراقي عبر منصة اور.

يقوم المتقدم بتسجيل رقم الجوال الخاص به.

الضغط على كلمة “إرسال”.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة وفي الخانات المخصصة لها.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات اللازمة الخاصة بالفرد والمعين.

النقر على كلمة متابعة بعد التأكد من صحة البيانات وتحميل كافة المستندات المطلوبة.

سيتم إرسال رقم الطلب والرمز الخاص، وهذه الأرقام يجب الاحتفاظ بها.

يفضل أن تقوم بطباعتها حتى تتمكن من استخدام هذه المعلومات في التحقق من حالة طلبك.

شروط التقديم على راتب المعين المتفرغ

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل الوزارة بالعراق والتي يجب توافرها في الشخص المعين وذي الإعاقة حتى يستفيد من الدعم، والتي من أهمها ما يلي: