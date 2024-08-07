انت الان تتابع خبر احصل على 25000 ريال تمويل إمكان ميسر بدون كفيل غارم لتلبية احتياجاتك وسداد الديون والأقساط بقسط شهري مرن وبدون تعقيدات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - إمكان هي واحدة من أبرز الشركات المالية المساهمة في المملكة العربية السعودية وتخضع للإشراف والمراقبة من قبل البنك المركزي السعودي حيث تقدم إمكان مجموعة متنوعة من خيارات التمويل التي تناسب جميع الاحتياجات المالية للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على تمويل، كما تسهل عملية التقديم على التمويل من خلال تطبيقها الذي يتميز بالسرعة والبساطة وعدم التعقيد.

تمويل إمكان

للحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان أو حمل التطبيق الخاص بها على هاتفك من خلال جوجل بلاي للأندرويد أو آب ستور للآيفون.

سجل دخولك وأدخل البيانات الضرورية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أكمل البيانات بدقة وارفق جميع الوثائق الرسمية، ثم اضغط على تسجيل.

سيقوم الخبراء في الشركة بمراجعة طلبك وإرسال رسالة تأكيد تبين ما إذا كان قد تم قبوله أم رفضه.

في حالة الموافقة على طلب التمويل، سيتم إبلاغك بالإجراءات المتبقية وعليك الاطلاع على طرق السداد والتوقيع الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض إمكان

من أجل الحصول على قرض إمكان يجب على الراغبين في التقديم تزويد الشركة بالمستندات التالية:

نسخة موثقة من الهوية الوطنية.

شهادة تثبت المستوى التعليمي.

بطاقة تحتوي على معلومات الأفراد المعيلين.

وثيقة توضح الدخل الشهري (إن وجد).

رخصة السواقة (إن وجدت).

حاسبة تمويل إمكان

لمعرفة مبلغ القسط الشهري الذي ستدفعه للحصول على تمويل إمكان يمكنك استخدام الحاسبة الإلكترونية المتوفرة على الويب أو الهاتف الذكي وكل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات: