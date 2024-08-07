انت الان تتابع خبر عبر مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعه 2024 في محافظات البصرة وبغداد والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تُعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بصورة منتظمة عن أسماء الرعاية الاجتماعية للعام 2024، ومنها الوجبة التاسعة التي تستهدف تقديم الدعم المالي للمستفيدين من ذوي الحاجة وممن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بعد توفير الدلائل والمستندات على استحقاقهم للدعم ومنهم الأرملة والمطلقة والأيتام وكبار السن وغيرهم من المستحقين في عموم المحافظات بالعراق.

استعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2024

تستلزم عملية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2024 المرور بخطوات إلكترونية حتى تتم بالشكل الصحيح، وتتمثل في الآتي:

الانتقال لمنصة مظلتي الرسمية على الانترنت للمرور بإجراءات الاستعلام.

تسجيل الدخول على المنصة ببيانات المستخدم ورمز المرور في المربعات الخالية.

من النافذة الرئيسية ادخل على الخدمات الإلكترونية ومن بعدها مباشرة برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة وهي الوجبة التاسعة للحصول على كشف النتائج الخاص بها.

تسجيل بيانات المتقدم وهي الاسم كاملاً، المحافظة العراقية، رقم الهوية ثم الضغط على الإرسال.

ظهور أسماء مستفيدي الرعاية الاجتماعية والبحث عن الاسم المحدد داخلها.

إمكانية تحميل الكشف على الجهاز لمراجعته عند الحاجة أو طباعته مباشرة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

ارتبط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق بعدد من الشروط وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمين من أصحاب الجنسية العراقية المقيمين بالعراق بصفة دائمة.

عدم زيادة قيمة دخل المتقدم عن قيمة الحد المانع الموضحة في لائحة برنامج الرعاية الاجتماعية.

ألا يكون هناك أي عمليات تسجيل في برنامج مماثل من أي من برامج الدعم في العراق.

ألا يكون هناك أملاك ذات قيمة مالية كبيرة مثل العقارات أو الأصول المالية وغيرها.

الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية يوم 3 من شهر أغسطس الجاري 2024، ويمكن الاستعلام عن الأسماء المحدد في الكشف الذي يحتوي على جميع الأسماء المشمولة بالدعم في هذه الوجبة.