“تقدم الآن “… خطوات التقديم عبر الإنترنت على وظائف وزارة الصحة السعودية 1446هـ

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الرياض - أحمد صلاح - تم فتح باب التقديم على وظائف وزارة الصحة للحاصلين على درجات البكالوريوس والماجستير في بعض التخصصات المطلوبة من الوزارة، حيث بدأت استقبال طلبات التقديم على هذه الوظائف من يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس وتستمر حتى يوم 12 أغسطس 2024، والتقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة السعودية.

خطوات تقديم وظائف وزارة الصحة

يمكن التقديم على وظائف الصحة السعودية عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة

اضغط على خانة “الوظائف المتاحة”.

تحديد الوظيفة التي تريدها.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الوثائق المطلوبة على الموقع.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

سوف يتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة والرد عليك بالقبول أو الرفض.

مستندات التقديم على وظائف الصحة

يجب إحضار كافة الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف السعودية وهي كما يلي:

تقديم أصل ونسخة من شهادة التخرج التي توضح التقدير والمعدل التراكمي.

إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل من خارج المملكة يقوم بتقديم معادلة موثقة من وزارة التعليم السعودية.

تقديم برنت تأمينات يثبت بداية العمل وتاريخ الانقطاع عن العمل.

تقديم برنت تأمينات آخر وصورة منه لشهادات الخبرة السابقة من جهات العمل السابقة.

تقديم الشهادات المهنية من إدارة المخاطر وشهادات التأمين والخدمات المالية “إن وجدت”.

ضوابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف الصحة، وهي التي تتمثل في الآتي: