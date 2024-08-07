شروط إصدار إقامة العمالة المنزلية 1446 عبر أبشر وخطوات الإصدار بالتفصيل

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الرياض - أحمد صلاح - ازداد البحث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حول معرفة شروط إصدار العمالة المنزلية 1446 وذلك يتضمن الأفراد أو العاملين، حيث يهتم الجميع بمعرفة أهم الشروط المحددة وأهم الخطوات المطلوبة لإصدار الإقامة بالمملكة السعودية بالتفصيل بعد أن صرحت المديرية العامة للجوازات عن إمكانية معرفة أهم خطوات الإصدار بعد تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية التي تتوفر عليها كثير من الخدمات الهامة، يمكنكم معرفة باقي التفاصيل من خلال مقال اليوم.

شروط إصدار إقامة العمالة المنزلية 1446

يوجد بعض الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتم إصدار إقامة العمالة المنزلية بكل سهولة من قبل المديرية العامة للجوازات، تتمثل الشروط في الآتي:

ينبغي أن يقوم العامل بتسجيل البصمة الخاصة به وصورته.

يجب أن يتم تجهيز رقم الحدود.

ينبغي على العامل أو فرد الأسرة أن يقوم بإكمال الفحص الطبي.

يجب ألا يكون هذا الشخص أو العامل منقطع نهائيًا عن العمل.

يجب تجهيز جواز السفر ويكون ساريًا.

ينبغي على فرد الأسرة أو العامل الإقامة الدائمة داخل المملكة.

يجب الاهتمام بسداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة على العامل أو الفرد.

يجب سداد قيمة الرسوم الخاصة بالإقامة وكذلك رسوم مخالفة التأخير.

خطوات إصدار الإقامة بالمملكة

كثير من المواطنين يهتمون بمعرفة طريقة إصدار الإقامة بعد أن أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إصدار الإقامة للعام الجديد بعد تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

ينبغي تسجيل الدخول أولاً إلى منصة أبشر الإلكترونية. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وأضف اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على إصدار الإقامة والعمالة المنزلية. ثم اضغط على خدمات العمالة والضغط على أيقونة خدمات. اختر بعد ذلك إصدار الإقامة لأحد أفراد الأسرة. اختيار خدمات أفراد الأسرة ثم الضغط على خدمات. في الخطوة الأخيرة اضغط على إصدار الإقامة وبذلك تكون قد تمكنت من تقديم طلب إصدار الإقامة.

متى يتم إصدار إقامة للخادمة وكم مدة تجديد العمالة المنزلية؟

يتم إصدار الإقامة من قبل صاحب العمل لمدة لا تتعدى 90 يوماً حتى تصبح الإقامة نظامية داخل البلاد، المدة المحددة لتجديد الإقامات الخاصة بعمالة المنزل تشمل من ثلاثة أشهر وحتى 12 شهراً وذلك على حسب ما هو مسجل قبل ذلك.