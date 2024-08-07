حجز موعد لشهادة الفحص الدوري للمركبات إلكترونيًا 1446

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الرياض - أحمد صلاح - واحدة من أهم الخطوات التي يتطلب على أصحاب السيارات إجرائها وهي حجز موعد شهادة الفحص الدوري لسيارته، حيث أن هذه الخدمة تضمن سلامة السيارات أثناء سيرها على الطرق، ولذلك طرحت الحكومة السعودية هذه الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين كافة الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى ضمان الالتزام بجميع القوانين المرورية، وتعد منصة أبشر من المنصات التابعة لوزارة الداخلية السعودية ومن أهم المنصات التي تتيح الكثير من الخدمات المهمة من خلالها بطريقة بسيطة.

حجز موعد شهادة الفحص الدوري

لكي يتمكن المواطنين أصحاب السيارات في المملكة السعودية من عمل فحص دوري للمركبة الخاصة بهم ينبغي عليهم حجز موعد شهادة الفحص الدوري مسبق، حيث طرحت الحكومة السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وتتم الإجراءات من خلال الخطوات الآتية:

ينتقل المتقدم إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

اختيار خانة أبشر الأفراد للإنتقال إلى واجهة المنصة.

يتطلب كتابة جميع البيانات المتعلقة بتسجيل دخول الفرد المتقدم.

الوصول إلى قائمة الخدمات للانتقال إلى الخدمة المرغوب بها.

اختيار خدمات وزارة الداخلية.

يضغط الفرد المتقدم على الخيار الخدمات الإلكترونية.

دون كل ما يتطلب من بيانات تخص الطلب في الحقول المخصصة.

النقر على خانة طباعة بإتمام عملية الاحتفاظ بالشهادة.

خطوات طباعة شهادة الفحص الدوري

أصبح بإمكانية المواطنين في المملكة السعودية الاستفادة من خدمة طباعة ساعدك الفحص الدوري بعد إتمام جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالفحص الدوري للسيارة، وتتم الخدمة بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات وتتمثل فيما يلي: