الأوراق والمستندات للتقديم في الضمان الاجتماعي المطور والشروط المطلوبة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلقت تساؤلات كثيرة على الموقع الخاص بها بخصوص الضمان الاجتماعي المطور من حيث شروط استحقاق الدعم وكذلك المتطلبات من أوراق ومستندات والتي يجب أن يقوم المتقدم برفعها أثناء التقدم بطلب، وذلك لمن يرغب في التسجيل ويكون الطلب الخاص به مقبول، خاصًة لأن عملية التقدم تتم بشكل إلكتروني، حيث حرصت الوزارة على الإفصاح عن كل ذلك من خلال موقعها الرسمي حتى يطلع عليها المواطن السعودي الذي يريد التسجيل للاستفادة من الدعم.

الأوراق والمستندات للتقديم في الضمان الاجتماعي المطور

أثناء التقدم بطلب للتسجيل في الضمان الاجتماعي الموقع سوف يطلب من المستخدم قائمة من المستندات التي ينبغي عليه أن يقوم بعملية ارفاقها بالصيغة التي يطلبها الموقع، والتي تتمثل في الآتي:

الهوية الوطنية لصاحب الطلب ويجب أن تكون سارية الصلاحية حيث يوفر نسخة منها.

نسخة من شهادات ميلاد الأبناء.

كافة الأوراق الخاصة بالراتب الشهري لصاحب الطلب واي فرد في الأسرة له دخل خاص به.

كشف بالحساب البنكي.

إذا كانت المتقدمة امرأة مطلقة نسخة من عقد الطلاق وفي حالة كانت أرملة نسخة من شهادة وفاة الزوج.

الأوراق الخاصة بالمباني أو أي نشاط تجارى يوجد مسجل باسم صاحب الطلب أو من يقع تحت إعالته.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1446

قبول الطلب أو رفضه متوقف على هذه الشروط والمتطلبات لذا من توفرت به قائمة هذه المعايير فإن طلبه يكون مقبول ويكون مستحق للاستفادة من الدعم، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي: