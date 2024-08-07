خطوات الاستعلام عن الحساب في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية في السعودية 1446

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية وقد لعبت دورا بارزا وفعالا في تطوير جميع خدماتها لضمان تقديم خدمات فريدة للمواطنين لتسهيل حياتهم وضمان حياة كريمة وآمنة لهم، حيث تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة طرق تسمح لك بالاستفسار عن أقساط التأمين بطريقة سهلة وسريعة، حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من خطة التأمين الخاصة بك.

الاستعلام عن الحساب في التأمينات الاجتماعية بالسعودية

هناك طرق مختلفة للاستعلام عن حسابات التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولكن هناك بشكل أساسي 4 طرق للاستعلام عن حسابات التأمينات الاجتماعية وهي:

أولا يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك عليك أن تقوم باختيار خدمات الموارد البشرية.

في هذه المرحلة حدد كلمة الاستعلام لحسابك.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الموقع المخصص لذلك.

في النهاية سيتم عرض جميع بيانات الحساب على الشاشة.

الاستفسار عن طريق تطبيق التأمينات الاجتماعية

بخطوات بسيطة عن طريق التأمينات الاجتماعية يمكنك الاستعلام عن حسابك:

قم بتنزيل تطبيق التأمينات الاجتماعية من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك سجل الدخول.

حدد استعلام الحساب.

أدخل رقم معرف بلدك.

سيتم عرض رقم التأمين على الشاشة.

كيفية تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية

يعد تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية من خلال أبشر هو الأسهل والأسهل لتسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: