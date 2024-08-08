انت الان تتابع خبر قرعة الحج 2025 بالمغرب .. رابط التسجيل والشروط الجديدة المطلوبة 1446 والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف المغربية عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب، وهي الخدمة التي تتيح التسجيل من جانب المواطنين للحصول على فرصة أداء مناسك الحج، وقد أصدرت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة لقبول طلب التسجيل، كما قامت بتفعيل رابط التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور آلية التسجيل بسهولة وما هي الضوابط والشروط.
التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2025
قامت وزارة الأوقاف المغربية بإعداد رابط التسجيل اللازم لتسهيل العملية الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج للعام الجديد 2025، حيث يمكن التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف في المغرب.
- في الخطوة التالية ثم قم باختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- ثم يتم اختيار خدمة قرعة الحج والعمرة 2025.
- يتطلب الموقع من المستخدم ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم يتم مليء استمارة تسجيل الحج وتأكد من صحة البيانات.
- اوفاق المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.
- في الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة إرسال.
- ثم انتظر حتى يتم دراسة طلبك.
شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب
أعلنت الحكومة المغربية متمثلة في وزارة الأوقاف في المغرب عن عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في التسجيل بقرعة الحج 2025، وقد جاءت تلك الشروط تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في قرعة الحج بالمغرب مواطنًا مغربيًا.
- يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المغرب.
- يشترط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و65 عامًا.
- يشترط تقديم المستندات والاوراق المطلوبة؛ ومن بينها الشهادة الصحية تثبت لياقته الصحية وخلوه من أي أمراض.
- في حالة التقديم من جانب السيدات الحوامل، يجب ألا تكون في الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، وذلك لكي يتم تجنب مخاطر الإجهاض بسبب الازدحام.
- اثبات القدرة على تسديد الرسوم كاملة.