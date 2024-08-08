انت الان تتابع خبر قرعة الحج 2025 بالمغرب .. رابط التسجيل والشروط الجديدة المطلوبة 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف المغربية عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب، وهي الخدمة التي تتيح التسجيل من جانب المواطنين للحصول على فرصة أداء مناسك الحج، وقد أصدرت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة لقبول طلب التسجيل، كما قامت بتفعيل رابط التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور آلية التسجيل بسهولة وما هي الضوابط والشروط.

التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2025

قامت وزارة الأوقاف المغربية بإعداد رابط التسجيل اللازم لتسهيل العملية الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج للعام الجديد 2025، حيث يمكن التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف في المغرب.

في الخطوة التالية ثم قم باختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ثم يتم اختيار خدمة قرعة الحج والعمرة 2025.

يتطلب الموقع من المستخدم ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم يتم مليء استمارة تسجيل الحج وتأكد من صحة البيانات.

اوفاق المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

في الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة إرسال.

ثم انتظر حتى يتم دراسة طلبك.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

أعلنت الحكومة المغربية متمثلة في وزارة الأوقاف في المغرب عن عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في التسجيل بقرعة الحج 2025، وقد جاءت تلك الشروط تتمثل فيما يلي: