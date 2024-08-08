خطوات الحجز وأسعار تذاكر قطار الحرمين بالمملكة العربية السعودية

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الرياض - أحمد صلاح - لكل من يبحث عن معرفة أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة وغيره، سوف نعرض إليكم الآن قائمة تشتمل على جميع أسعار التذاكر وكيفية الحصول عليها بسهولة من خلال إجراء بعض الخطوات البسيطة التي سوف تمكنك من الحصول على التذاكر بشكل سريع دون الحاجة إلى الذهاب والحصول عليها بأسعار مخفضة لكي تتمكن من الإنتقال من مكان إلى مكان بسهولة عبر قطار الحرمين التي تعد من أسهل وسائل التنقل معنا لمعرفة خطوات حجز تذاكر الحرمين وما هي أسعار الحجز.

ما هي أسعار حجز تذاكر قطار الحرمين

سوف يتم التعرف على جميع أسعار حجز تذاكر قطار الحرمين للحصول عليها بسهولة وذلك من خلال الآتي:-

سعر التذكرة للإنتقال من المدينة المنورة إلى جدة حيث تسجل نحو 125 ريال سعودي.

بينما يصل سعر التذكرة للإنتقال من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبد الله نحو 100 ريال سعودي.

كما أن سعر تذكرة قطار الحرمين للتنقل من مدينة جدة إلى مطار الملك عبد العزيز وذلك بسعر 20 ريال سعودي.

أصبحت سعر تذكرة قطار الحرمين للإنتقال من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مبلغ نحو 150 ريال سعودي.

خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين

لكي تتمكن من الحصول على التذاكر بسهولة حتى تتمكن من التنقل إلى جميع المناطق التي تريدها وهي كالتالي:-