انت الان تتابع خبر تعرف على كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة السعودية وماهي الشروط المطلوبة لتجديد الهوية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تم التعاون بين وزارة الخارجية داخل المملكة العربية السعودية مع الهيئة العامة للجوازات، وذلك حتى تقوم بتسهيل الكثير من الخدمات للأشخاص المقيمين والذين يعتبرون جزء أساسي من كيان المملكة، لأنهم يقومون بالمساعدة في تعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع الداخلية للبلاد، وعلى هذا التعاون تم تسهيل الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال رقم الاقامة الالكتروني عبر منصة ابشر، وذلك يعد للحفاظ على مجهود ووقت المواطنين والحرص على تجديد الاقامة عند حالة انتهائها.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة

يمكنك الان الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال رقم الاقامة وتاريخ الانتهاء وذلك من خلال منصة ابشر الالكترونية و اتباعك للخطوات التالية:

قم بالبحث على منصة ابشر الالكترونية.

انقر فوق إنشاء حساب جديد في منصة ابشر.

قم بتدوين البيانات المطلوبة والتي تسمي بخطوات التسجيل.

ابحث عن خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة ثم قم بالنقر عليها.

دون رقم الاقامة في الحقل المخصص له أمامك على الشاشة.

انقر فوق كلمة الاستعلام وانتظر النتيجة.

شروط تجديد هوية المقيم

يمكنك الآن تجديد هوية المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية ولكن طرحت الوزارة بعد الشروط التي يجب اتباعها للحصول على التجديد والتي يمكنك معرفتها من خلال اتباع التالى:

يجب دفع كافة رسوم عملية التجديد.

دفع الغرامات الخاصة بالمخالفات السابقة وذلك إن وجدت.

يجب التأكد من صلاحية جواز السفر حتى تتمكن من البدء في الخطوات الخاصة بالتجديد.

يجب أن يكون الشخص الوافد متواجد داخل أراضي المملكة أثناء عملية التجديد.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الاقامة داخل المملكة العربية السعودية بدون منصة ابشر وذلك عن طريق التالى: