انت الان تتابع خبر براتب 7000ريال.. شركة مرسول تعلن عن وظيفة خدمة عملاء للجنسين في مدينة الرياض والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تُعلن شركة مرسول بصفة دائمة عن حاجتها لشغل وظائف للجنسين في العديد من مجالات التوظيف، ومنها خدمة توصيل الطلبات أو خدمة العملاء للرد على المكالمات التليفونية القادمة من العملاء واستقبالها، وأخيراً أعلنت الشركة عن وظيفة خدمة عملاء في مدينة الرياض مقدمة للإناث والذكور وارتبطت تلك الوظائف بمجموعة من الشروط المحددة ولكنها توفر في نفس الوقت العديد من المزايا من أهمها إمكانية الحصول على 7000 ريال كراتب شهري.

شروط وظيفة خدمة عملاء للجنسين بشركة مرسول في مدينة الرياض

وظيفة براتب شهري قيمته 7 آلاف ريال سعودي بمزايا متعددة أعلنت عنها شركة مرسول، وهي وظيفة خدمة عملاء للجنسين في مدينة الرياض، ولكنها جاءت مرهونة بالشروط التالية:

يُشترط أن يكون العامل في مهنة خدمة العملاء سعودي الجنسية.

الحصول على الشهادة المتوسطة كحد أدنى للتقديم في الوظيفة.

توافر خدمة عام على الأقل في نفس المجال.

الأولوية تكون لمن يجيدوا اللغة الإنجليزية.

توافر مهارات الكتابة والتواصل.

إمكانية العمل وفق نظام الشفت المتغير.

مزايا العمل في وظائف شركة مرسول

توفر وظائف شركة مرسول مزايا عدة للعامل لديها، ومن ضمنها ما يلي:

الحصول على رواتب وحوافز مُجزية بشكل شهري ومكافآت قد تصل حتى 2000 ريال.

الاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة في الشركة.

الحصول على تأمين طبي على العاملين لدى الشركة في أفضل القطاعات الصحية.

العمل لمدة خمسة أيام أسبوعيا مع إمكانية الحصول على إجازة لمدة يومين بشكل متغير

موعد التقديم في وظيفة خدمة العملاء بشركة مرسول

بدأ التقديم على وظيفة خدمة العملاء المتاحة لدى شركة مرسول بتاريخ 21 من يوليو 2024 الموافق ليوم الأحد 15 من محرم 1446، وتستمر عملية التقديم لحين الاكتفاء بالعدد المطلوب ومدى توافر الشروط المحددة لأولوية شغل الوظائف الشاغرة بعد الانتهاء من تعبئة نموذج التقديم.