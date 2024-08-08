انت الان تتابع خبر وزارة المالية العراقية توضح.. موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق اغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تداول بعض المواطنين في العراق مؤخرا بعض الأخبار التي تدور حول زيادة رواتب التقاعد بقيمة تصل إلى مائة ألف دينار عراقي، والتي تعد خطوة هامة في سبيل مساعدة المواطنين وتحقيق لهم مستوى معيشة جيد وحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير، وقد جاءت بعض التطورات الرسمية من وزارة المالية بشأن ذلك الأمر سوف ننقلها لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق اغسطس 2024

صدر بيان رسمي من وزارة المالية العراقية بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس، حيث كان من المقرر أن يتم الصرف في اليوم السابع والعشرين من شهر، وقد صادف ذلك موعد عطلة رسمية أدت إلى تغيير موعد الصرف وتأجيله ليكون في اليوم الثامن والعشرين.

رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

أخذت وزارة المالية العراقية خطوة هامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومساندتهم بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أكدت على أنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة خمسة بالمائة والتي تقدر بقيمة مائة ألف دينار عراقي، وسيكون لذلك نتيجة جيدة تعود بالنفع على المواطنين وتعزز من مستواهم الاقتصادي.

رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

وفقا لما صدر من وزارة المالية بشأن زيادة رواتب التقاعد، سوف تصبح كالآتي: