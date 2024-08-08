انت الان تتابع خبر وزارة المالية العراقية توضح.. موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق اغسطس 2024 والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تداول بعض المواطنين في العراق مؤخرا بعض الأخبار التي تدور حول زيادة رواتب التقاعد بقيمة تصل إلى مائة ألف دينار عراقي، والتي تعد خطوة هامة في سبيل مساعدة المواطنين وتحقيق لهم مستوى معيشة جيد وحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير، وقد جاءت بعض التطورات الرسمية من وزارة المالية بشأن ذلك الأمر سوف ننقلها لكم في السطور التالية.
موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق اغسطس 2024
صدر بيان رسمي من وزارة المالية العراقية بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس، حيث كان من المقرر أن يتم الصرف في اليوم السابع والعشرين من شهر، وقد صادف ذلك موعد عطلة رسمية أدت إلى تغيير موعد الصرف وتأجيله ليكون في اليوم الثامن والعشرين.
رواتب المتقاعدين بعد الزيادة
أخذت وزارة المالية العراقية خطوة هامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومساندتهم بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أكدت على أنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة خمسة بالمائة والتي تقدر بقيمة مائة ألف دينار عراقي، وسيكون لذلك نتيجة جيدة تعود بالنفع على المواطنين وتعزز من مستواهم الاقتصادي.
رواتب المتقاعدين بعد الزيادة
وفقا لما صدر من وزارة المالية بشأن زيادة رواتب التقاعد، سوف تصبح كالآتي:
- سوف يتم رفع رواتب المتقاعدين من أربعمائة وخمسين ألف دينار عراقي لتصبح قيمته خمسمائة وخمسين ألف دينار عراقي.
- كما سيتم رفع رواتب المتقاعدين من خمسمائة وخمسين ألف دينار عراقي لتصبح قيمته ستمائة وخمسين ألف دينار عراقي.
- سوف يتم رفع رواتب المتقاعدين من ستمائة وخمسين ألف دينار عراقي لتصبح قيمته سبعمائة وخمسين ألف دينار عراقي.
- سوف يتم رفع رواتب المتقاعدين من سبعمائة وخمسين ألف دينار عراقي لتصبح قيمته ثمانمائة وخمسين ألف دينار عراقي.