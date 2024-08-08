انت الان تتابع خبر وصلت لـ 25000 دينار عراقي .. طريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 ur.gov.iq والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت الحكومة العراقية عن طريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني، ووضحت بأن يمكن الاستعلام إلكترونيًا بكل سهولة، كما أنها أعلنت أيضًا عن الطريقة التي يمكن اتباعها لسداد القيمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور؛ لذلك سوف نتعرف معًا عن الغرامات المرورية وقيمتها، وأيضًا سوف نقوم بتوفير لكم طريقة سهلة وبسيطة للغاية يمكنكم اتباعها لمعرفة قيمة الغرامة، وكيفية سدادها بكل سهولة دون مواجهة أي عناء.

قيمة غرامات المرور العامة 2024

سوف نقوم بتوفير لكم قيمة غرامات المرور العامة حتى تكونوا على علم بها، وجاءت قيمة الغرامات على النحو التالي:

تم الإعلان عن أن وصلت قيمة الغرامة التي تكون تحت تأثير الكحول إلى 10000 دينار عراقي. أما بالنسبة للغرامة التي تكون متعلقة باستخدام الهاتف خلال القيادة وصلت قيمتها إلى 25000 دينار عراقي. لم تتوقف قيمة الغرامات على تلك الحالات فقط بل أيضًا تم الإعلان عن أن يوجد غرامة تكون قيمتها 5000 دينار عراقي وتلك الغرامة تكون متعلقة بمخالفة إشارة المرور.

كيفية الاستعلام عن غرامة المرور بالرقم الألماني 2024

بعد أن تم الإعلان عن طريقة الاستعلام عن غرامة المرور بالرقم الألماني، سوف نقوم بتوفير لكم تلك الطريقة فهي تتمثل في الآتي:

يجب الدخول على منصة أور من خلال الرابط الخاص بها. عليكم بعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة ثم الضغط على قائمة المخالفات. عليكم اختيار نوع المخالفة ثم الضغط على زر الإستعلام، وسوف تظهر لكم المخالفة التي قمتم بارتكابها وقيمتها.

خطوات سداد الغرامات المرورية 2024 العراق

أعلنت إدارة المرور عن الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم من خلالها سداد الغرامات المرورية، وتتمثل خطوات السداد في الآتي: